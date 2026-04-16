Mahkemede hüküm, adliyede ölüm

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Ukrayna asıllı Iryna Melnychuk Değer'i (37) sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Değer, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası aldı. Sanığın babası Hasan Değer, duruşma sonrası gittiği adliye tuvaletinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Değer'in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Duruşma savcısı, sanığın Iryna Melnychuk Değer'in kafasına birden fazla vurması nedeniyle 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Ali Değer, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı, 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan duruşma sonrası sanığın babası Hasan Değer, adliye tuvaletine gitti. Tuvalete giren bir kişi yerde hareketsiz yatan Değer'i görünce durumu özel güvenlik personeline iletti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, adliye polisi güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Değer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adliyede bulunan Değer'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hasan Değer'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü.