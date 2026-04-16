Şanlıurfa’dan sonra Kahramanmaraş’ta okula kanlı saldırı

Türkiye önceki gün Şanlıurfa'daki okul saldırısının şokunu atlatamadan dün başka bir saldırı ile sarsıldı. Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8'inci sınıf öğrencisi İhsan Aras Mersinli (14), koridorda rastgele ateş açarak 9 kişiyi yaşamdan koparırken 6'sı ağır 16 kişiyi de yaraladı. 5 silah, 7 şarjörle okulu basan saldırganın, eski emniyet mensubu olan babasının silahları ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. 14 yaşındaki Mersinli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaşamına son verdi.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu olay bireysel bir hadise terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı konu ile ilgili görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.