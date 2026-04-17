Baba Mersinli: Oğlumu psikoloğa götürüyorduk

İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli dün tutuklandı. Mersinli ifadesinde, "Oğlumun kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli marağ sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. İsa sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş" şeklinde konuştu.

'SORUNLARI VARDI'

Mersinli, "Oğlumu emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak psikolog arkadaşlar olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Yaklaşık 2 aydır da özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum. Söz konusu psikolog ise ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi. Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu ancak yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sordu. Sonra bir gün poligona götürerek atış yaptırdım" ifadelerini kullandı.