Hasret’in katiline ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin su kuyusunda bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Deniz B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayet sonrası zanlının izinli olduğu cezaevine dönmek için Aydın'a geldiği ortaya çıktı.

İddianameye göre, şüphelinin E.S.'den aldığı araçla genç kızla buluştuğu ve mahkemede gerçeği anlatmasını istediği belirtildi. İddianamede, şüpheli A.B.'nin ifadesine de yer verilerek Deniz B.'nin olay sonrası kendisine "Hasret'i öldürdüm, kurtuldum" dediği aktarıldı. Daha sonra ise izin süresinin bitmesi üzerine yeniden Aydın'daki cezaevine döndüğü kaydedildi.