Katliamın büyümesini aşçı önledi

İsa Aras Mersinli'nin 2 çocuğu da aynı okulda okuyan Necmettin Bekçi isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.