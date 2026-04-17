Kış yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, bu yıl kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar, metrekareye 205,3 kilogram olan mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemindeki 139,8 kilogramlık seviyeye göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Bölge bazında tüm bölgeler normalin üzerinde yağış aldı, normaline göre en fazla artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi ise son 38 yılın en yüksek kış mevsimi yağışlarını aldı. Ege Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 46, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 74 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 573,7 kilogramla Muğla, en az yağış alan il ise metrekareye 223 kilogramla Afyonkarahisar oldu.