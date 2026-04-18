Çocukların okulları değiştirildi

Kahramanmaraş Valiliği, katliamın meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim- öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edeceğini bildirdi. Kahramanmaraş Valiliği, okulun geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle; 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim- öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Eğitim sürecinin, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürüleceği belirtilen açıklamada Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verildiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından tehdit ve eylem çağrısı yapan toplam 411 şüphelinin yakalandığını açıkladı. EGM, olaylarla ilgili paylaşım yapan "C31K" isimli oluşuma ait 11 kanalın da kapatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, suça sürüklenen çoçuklara ilişkin olarak "Ailelerin denetim ve bakım yükümlülüğü ihmali anlamında çocuklarının işlediği şiddet suçlarından sorumluluğu gündeme getireceğiz" açıklamasını yaptı.

"GREVE RAĞMEN GİTTİ"

Silahlı saldırıda öğrencilerini korumak isterken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın oğlu avukat Furkan Kara, annesinin okulu ve çocukları çok sevdiğini belirterek, "Morali bozuk olduğunda okula gittiğinde kendisine okulun iyi geldiğini söylerdi. Derse girince bütün sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi. Nitekim o gün de grev olmasına rağmen yine okula gitti, dersine girdi, söz konusu üzücü hadise gerçekleşti" dedi. Öte yandan saldırıda yaralanan öğrencilerden biri vahşet anını şu sözlerle anlattı;

"Bize İngilizce 'Kaçışınız yok' dedi. Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum çok korkuyorum."