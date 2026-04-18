“Çok yardımseverdi”

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin arkadaşı Urganlı Mahallesi Muhtarı Şaban Duman (56) Kara'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Duman, Kara'nın küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok iyiydi, yardımseverdi. Herkese yardıma koşan birisiydi. Birisi kendisinden yardım istese muhakkak yardımcı olurdu, elinden geleni yapardı. Çocukluğunda da aynıydı. Zaman zaman buraya gelirdi, görüşürdük. Otururduk, sohbet ederdik. Gerçekten çok büyük bir acı."