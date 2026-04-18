Emniyetten ’poligon’ açıklaması

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, saldırganın poligon kullanımı ve sorumlular hakkında başlatılan işlemler şu ifadelerle aktarıldı:

"15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."