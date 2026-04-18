Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin Y., Cemile Y., Zeinal A., Erdoğan E., Gökhan E., Şükrü E., Ferhat G., Celal A., Nurşen A., tutuklanırken Uğurcan A., Süleyman Ö. ve Savaş G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

ESKİ VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Son olarak adliyede işlemleri devam eden Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi mahkeme karşısına çıkartıldı. Dün Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a götürülen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylelikle soruşturmada tutuklama sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan dün soruşturma çerçevesinde Bursa'da gözaltına alınan dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir'in de ilerleyen sürelerde savcılığa sevkinin sağlanacağı bildirildi. ABD'de de bulunan yakalama kararı çıkartılan Umut Altaş'ın ise kırmız bülten işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM

1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan'ın sevgilisi)-TUTUKLANDI

2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)-TUTUKLANDI

3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal'ın annesi)-TUTUKLANDI

4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)-ADLİ KONTROL

5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)- TUTUKLANDI

6-Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)-TUTUKLANDI

7. Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)-TUTUKLANDI

8-Şükrü EROĞLU: İZMİR (Vali Tuncay Sonel'in Koruması)-TUTUKLANDI

9-Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL-

10-Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL

11-Celal ALTAŞ: TUNCELİ (ABD'de bulunan Umut Altaş'ın babası)-TUTUKLANDI

12-Nurşen ARIKAN: TUNCELİ (Umut Altaş'ın annesi)-TUTUKLANDI