Haberler Yaşam “Türkiye’de Doğal Afetler Bakanlığı kurulması şart” “Türkiye’de Doğal Afetler Bakanlığı kurulması şart” Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider yangın güvenliği teknolojileri markası olan AYG markasının sahibi Rafet Ekmekçioğlu, Yeni Asır’a ziyarette bulundu. Ekmekçioğlu, “Türkiye maalesef yangın, deprem ve diğer doğal afetler açısından riskli bir ülke. Gelinen süreç ve yaşadıklarımız, Türkiye’de Yangın ve Doğal Afetler Bakanlığı’nın kurulmasını zorunlu kılmıştır” dedi. ERCAN AKGÜN









40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın lider yangın güvenliği teknolojileri markası olan AYG markasının sahibi ve A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, Yeni Asır'a ziyarette bulundu. 1983 yılından beri sektörün içinde olan ve teknolojiye dayalı yatırımlarla markayı zirveye taşıyan Ekmekçioğlu, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve birim müdürleriyle yaptığı görüşmede, hem şirketin ihracat alanındaki hedeflerinden hem de en yeni ve iddialı ürünleri olan bioversal söndürücülerin sektördeki konumundan söz etti. BÜTÜN YAPILARA HİZMET Yangına dair her türlü ekipman ve sistemi İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkiindeki 30 bin metrekarelik fabrikalarında ürettiklerini söyleyen Ekmekçioğlu, "Ülkemizdeki bütün bakanlıklar, orman işletmeleri, belediye itfaiye teşkilatları, endüstriyel tesisler, oteller ve bütün yapılara hizmet veriyoruz. Uluslararası fuarlara katılıyor, bilgi birikimi ve teknolojik açıdan onlarla rekabet edebilecek noktada bulunuyoruz. Ayrıca 25 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin bir 'yangın markası' olması için yerli ve milli gücümüzle çalışmak" dedi. Rafet Bey, A Yangın bünyesinde neler üretiliyor ve hangi hizmetler sunuluyor? Uluslararası standartlara uygun itfaiye araçları, A-fire yangına hızlı müdahale aracı, yangın söndürme tankerleri, yangın söndürme cihazları (kuru kimyevi tozlu, köpüklü ve bioversal), yangın kapıları, şaft kapakları, yangın hidrantları, yangın dolapları ve hortumları ,yangın köpükleri üretiyoruz.

Ayrıca davlumbaz söndürme sistemleri, elektrik panoları söndürme sistemleri ile sulu, köpüklü ve gazlı yangın söndürme sistemleri,. Bunların yanı sıra yangın algılama ve söndürme sistemlerini projelendirilmesi ve uygulamasını yapıyoruz.. Ayrıca teknik servis departmanımız tarafından yangın sistemlerinin servis ve bakım hizmetlerini de gerçekleştiriyoruz.

Bioversal yangın söndürücünüzün son durumu nedir? Yurt dışından, özellikle Körfez bölgesinden talep olduğunu biliyoruz. Bioversal müthiş bir yangın söndürme ürünü. Elektrikli araç ve batarya yangınlarının söndürülmesinde çok etkili , En büyük avantajı çevre dostu olması ekosisteme zarar vermiyor ve atık bırakmıyor. Şu an Körfez ülkelerinden büyük talep alıyoruz. Pahalı bir ürün olduğu için iç piyasada bazen zorlanıyoruz. Toplam maliyete ve sağladığı kazanıma baktığınızda aslında çok daha ekonomik. Yerli üretim için çalışmalarımız var, bu teknolojiyi tamamen kendi kaynaklarımızla millileştirmek için aksiyon alıyoruz. Savunma sanayii alanında da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Hava ve Deniz Kuvvetleri ile yürüttüğünüz projelerde durum nedir? Savunma sanayiinde teknolojik olarak her ürünü üretebilecek güçteyiz. Uçak hangarlarındaki yangınlar için özel cihazlar talep edilmişti. Bu doğrultuda araştırmalar yaptık. Prototip geliştirdik ve büyük beğeni topladı. Zırhlı araçlarda, gemilerde ve denizaltılarda kullanılan yangın söndürme sistemlerinin millileştirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Savunma sanayiinde henüz yolun başındayız ancak önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye'nin bu alanda dünyada çok farklı bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Yangın güvenliği gibi hassas bir sektörde "kalite" sizin için ne ifade ediyor? Piyasadaki rekabet koşulları sizi nasıl etkiliyor? Bunun için doğru önlemler almalıyız. Yangın sektörü hata kabul etmez; bir yanlış bütün doğruları götürür. Doğrudan insan hayatına dokunuyoruz. Bizim en büyük sorunumuz piyasadaki kalitesiz standart dışı ürünler. Yangın ailesi olarak resmi kurumlarımızın, basının ve kamuoyunun desteğiyle bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmak. için çalışıyoruz. Tüketici ne kadar donanımlı ve bilinçli olursa, bizim işimiz o kadar kıymetli olur. Rafet Bey, Türkiye'de son dönemde artan Deniz araçlarındaki ve endüstriyel tesislerdeki yangınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün içinden biri olarak temel sorunu nerede görüyorsunuz? Tedbir alınmadığı için her yıl 500 işletmemizi yangında kaybediyoruz. Her hafta maddi-manevi anlamda büyük bir yangın haberi alıyoruz. Temel sorunumuz 'kaderci' algımız. 'Bakarız, hallederiz' mantığıyla hareket ediyoruz. Mevcut olan yangın yönetmeliğinin ve standartlarınının tam olarak uygulanıp, düzenli olarak denetlenmemesi. Bakın daha yeni Bodrum'da, Çeşme'de milyon dolarlık tekneler yandı. İnsanlar milyon dolarlar verip tekne alıyor ama makine dairesinde çıkabilecek basit bir yangını söndürecek sistemi kurmaya gelince konuyu ciddiye almıyor, erteliyor. Sadece tekneler değil, binalar ve endüstriyel tesisler de yangınlarla karşılaşıyoruz. 30 savaş gemisinin yangın söndürme sistemini kurduk. Bugün dünyada geçerli olan hangi teknoloji varsa, Türkiye'mizde de o bulunmaktadır. Deniz araçlarında oluşacak yangınları algılayıp anında söndürecek otomatik yangın söndürme sistem çözümlerimiz var. Bunlar bütün deniz araçlarında uygulanabilir.