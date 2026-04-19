Milli satranç şampiyonunun esrarengiz ölümü

Esrarengiz olay Isparta'nın Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü.Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.

Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin'den acı haber geldi. Genç kız, dün akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulunurken, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. Öte yandan Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcu olduğu belirtilen Feyza Keskin'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve spor camiamıza sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.