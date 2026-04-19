Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk can verdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti. İlçenin Çiçeközü Mahallesi'nde oyun oynadıktan sonra sağanakla birlikte ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı. Ergani Devlet Hastanesine sevk edilen Kasım ve Serkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayı haber alan aile fertleri sinir kirizi geçirdi.
