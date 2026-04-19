Okul katliamı destekçileri teker teker yakalanıyor

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla ilgili dezenformasyon üreten ve sosyal medyada saldırıları öven kişiler hakkında emniyet ve jandarma ekipleri yoğun mesai harcıyor. Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılara benzer olayların kentte de yaşanacağı yönünde sosyal medya üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçları kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılmış, 3 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 çocuk tutuklanarak Uşak Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

YALAN BİLGİ YAYIYORLAR

Bodrum'da ise, Şanlıurfa'daki fail adına sosyal medya hesabı açarak silahlı paylaşımlar yapan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, suçta kullanılan 1 adet dizüstü bilgisayar ile 1 adet cep telefonuna el konuldu. Manisa'da provokatif paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalarda 5 Telegram grubuna erişim engeli getirildi, 7 şüpheli tespit edildi ve 10 hesap Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Bir başka olay Aydın'da yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuk Efeler ilçesindeki bir ortaokulun adını vererek saldırı sırasının oraya geldiğini iddia etti. Sosyal medyadaki paylaşımının ardından yakalanıp savcının karşısına çıkarılan çocuk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.