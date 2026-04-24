Sosyal medyadaki “Mucize Egzersiz” tuzağı! Uzmanlar uyardı: Bu hata sakatlığa götürüyor

Uzmanlar, herkesin vücut yapısının farklı olduğuna dikkat çekerek, "Herkese uyan tek bir egzersiz yoktur. Kişiye özel planlama yapılmadan başlanan spor, fayda yerine zarar getirebilir" uyarısında bulunuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan "paket egzersiz programları" ve fenomenlerin önerdiği ağır antrenmanlar, sağlıklı yaşam hayali kuranlar için ciddi riskler barındırıyor. İnternetten izleyerek spora başlayan birçok kişi, farkında olmadan kas , bağ ve eklem yaralanmalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlara göre spor yaparken yapılan en kritik yanlışlardan biri, ısınma hareketlerini atlamak. Kasların hazırlanmadan zorlanmasının ciddi hasarlara yol açabileceği belirtiliyor.

"NE KADAR ÇOK, O KADAR İYİ" YANILGISI

Toplumda yaygın olan "çok çalışırsam daha hızlı gelişirim" düşüncesi, en büyük hatalardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre kaslar egzersiz sırasında değil, dinlenme sürecinde gelişiyor.

Yoğun egzersiz = daha fazla gelişim

Doğru program + dinlenme = sağlıklı gelişim

Amatör spor yapan kişiler için haftada 2-3 gün antrenmanın yeterli olduğu vurgulanıyor.