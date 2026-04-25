Lübnan’da ateşkes 3 hafta uzatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin ardından, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını belirtti. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti. Trump, "Toplantı çok iyi geçti. ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile iş birliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak" ifadelerini kullandı.