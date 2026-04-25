Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı çıktı

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Türkay Sonel'e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafın, Tuncay Sonel'in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürüldü.

Fotoğrafta Mustafa Türkay Sonel'in kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor. Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır" şeklinde konuşmuştu. Öte yandan, yine Tunceli'de çok konuşulan faili meçhul olaylarından biri olan Çağla Tuğaltay cinayeti de, aradan geçen uzun yıllara rağmen tüm sırlarıyla yeniden kamuoyunun gündemine geliyor. Yirmi altı yıldır faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan Çağla Tuğaltay cinayeti, Adalet Bakanlığının kuracağı özel birim sayesinde yeniden incelenecek.