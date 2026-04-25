Yıllarca yorgunluk sandığı durum taşikardi hastalığı çıktı

Yıllarca süren nefes darlığı, halsizlik ve kalbin adeta tüm vücutta attığını hissettiren yoğun çarpıntılar yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Dilek Işık, bu belirtileri günlük hayatın ve çiftlik işlerinin getirdiği doğal bir yorgunluktan ibaret sanıyordu. Ancak bir gün aniden gelen ve nabzını 224'e fırlatan o atak, hayatının dönüm noktası oldu.

'ARTIK DAHA ÖZGÜRÜM'

50'li yaşlarında kalpteki fazla sinir liflerinden kaynaklanan bir ritim bozukluğu olan SVT (Supraventriküler Taşikardi) tanısı alan Dilek Işık, yaptığı araştırmalar sonucu tedavi sürecini, İzmir'deki özel bir hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay'a emanet etti. Selma Akdeniz Oskay'ın gözetiminde 4 yıl süresince ilaç tedavisi alan Dilek Işık, son olarak yaşadığı şiddetli atak üzerine yıllardır korkarak ertelediği ablasyon işlemine onay verdi. Kalpteki ritim bozukluğuna neden olan odağın ısı enerjisiyle ortadan kaldırıldığı ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuşan Dilek Işık, yıllardır bir deprem gibi hayatını sarsan ataklardan kesisiz yöntemle kurtuldu. Dilek Işık, "Artık daha özgür bir yaşamım olacağını umuyorum. Yeni bir başlangıç olarak görüyorum" sözlerini kaydetti.