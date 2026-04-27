İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI | İSTANBUL TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı. 25 Nisan'da başlayan ve yoğun ilgi gören çekilişler, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü sona erdi. Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen projede, noter gözetiminde yapılan kura çekimleriyle hak sahipleri belirlendi. Süreçte ayrıca şehit yakınları, engelli bireyler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar da dağıtıldı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ilişkin kura sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, sürecin sona erdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kurum açıklamasında, "İstanbul'da 100 bin konut için kura çekimleri tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Noter onayının ardından kesin listeler toki.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Böylece 81 ilde yürütülen kura süreçlerini de tamamlamış olduk. Bundan sonra hızlı bir şekilde temel atma ve teslim süreçlerine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU!

İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesinde dairelerin satış bedelleri ve ödeme koşulları belli oldu. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konutlar için uzun vadeli ödeme imkânı sunuluyor.

Projede yer alan 55 metrekarelik 1+1 daireler, 1 milyon 950 bin TL'den satışa çıkarıldı. Bu konutlar için yüzde 10 oranında peşinat (195 bin TL) ödenirken, kalan tutar 240 ay vade ile taksitlendirilecek. Aylık ödeme tutarı 7 bin 313 TL olarak açıklandı.

65 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Bu seçenek için 245 bin TL peşinat istenirken, aylık taksitlerin 9 bin 188 TL olacağı belirtildi.



Daha büyük seçenek olan 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuldu. Bu konutlarda peşinat 295 bin TL olarak belirlenirken, 240 ay vadede aylık ödeme 11 bin 63 TL seviyesinde olacak.

TOKİ konutlarında peşinat ödemeleri sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

E-DEVLET İLE SORGULAMA

Kura işlemleri tamamlandığında kesinleşen isim listeleri, TOKİ'nin resmi internet sistemi üzerinden erişime açılacak. Çekiliş sıralamasının ise talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinde yer alan PDF listelerdeki sıra numaralarına göre belirlendiği bildirildi.

Sonuçlara ulaşmanın en hızlı yolu ise e-Devlet sistemi olacak. Vatandaşlar, sisteme giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden başvuru durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.