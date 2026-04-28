1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2026’ta okullar tatil mi?

Tüm Türkiye genelinde, 2026 yılı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak.

1 MAYIS 2026 RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında takvimler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde günlerden Cuma olacak. Bu durum, özellikle şehir dışı planı yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Cuma günü başlayan resmi tatil süreci, Cumartesi ve Pazar günleriyle birleşerek toplamda 3 günlük kesintisiz bir tatil imkanı tanıyor. Çalışanlar ve öğrenciler, baharın en güzel günlerine denk gelen bu dönemde kısa bir mola verme şansı yakalayacak.

1 MAYIS 2026 OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. Sadece okullar değil, üniversiteler de bu tarihte tatil edilecek.