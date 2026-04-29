AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME 2026 | AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı 3. dönem kayıt yenileme süreci için geri sayım başladı. Mezuniyet hedefi doğrultusunda kredilerini tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, kayıt takviminin netleşmesini bekliyor. "AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar…
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri genellikle Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının başında başlıyor. 2026 yılı için de kayıt sürecinin Mayıs ayı içerisinde aktif hale gelmesi bekleniyor. Resmî tarihler açıklandığında öğrenciler, MEB'in internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirilecek.
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin öncelikle belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara ya da MEB'in online ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. Ödeme işleminin ardından sistem çoğunlukla kaydı otomatik olarak yeniliyor. Ancak öğrencilerin AÖL öğrenci giriş ekranından kayıt durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini kendilerinin yapması büyük önem taşıyor. Ders seçimi yapılmadığı durumlarda sistem otomatik atama yapabiliyor, bu da mezuniyet planını olumsuz etkileyebiliyor.
3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sürecine geçilecek. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği ise sınav tarihine kısa bir süre kala MEB tarafından netleştirilecek.