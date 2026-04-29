Antalya’da denize giren genç boğularak can verdi

KONYAALTI sahilinde öğle saatlerinde denize giren erkeğin uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, kayıp kişiyi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta buldu. Ekipler tarafından karaya getirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiden geriye, denize girmeden önce kayalıklara bıraktığı ayakkabısı ve kapüşonu kaldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.