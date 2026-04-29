Arkadaşının babası dehşeti yaşattı

ISPARTA'DA 16 yaşındaki çocuk, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından feci şekilde dövüldü. Akıllara durgunluk veren olay, 18 Şubat'ta Fatih Mahallesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Osman İ. ile arkadaşı arasında sözlü tartışma yaşandı. Osman İ., arkadaşı Ömer Faruk M.'nin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine arkadaşını bir süre kovaladığını, daha sonra ise olayın sona erdiğini öne sürdü.

YAKALAYIP DARP ETTİ

Olayın ardından Osman İ., Ömer Faruk M.'nin babası Şahan M. ile karşılaştı. Öfkeli baba, Osman'a saldırarak defalarca yumrukladı. Dehşet anları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Saldırganın, çocuğu dövdükten sonra evinin önüne bırakırken, hakaretlerine devam ettiği görüldü. Torununu dövülmüş halde gören Fatma Çınar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuk ile ailesinin ifadelerini aldı. "ÇOK KORKUYORUM"

Olaydan iki ay sonra dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi. Karara itiraz eden aile, mağdur olduklarını belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.Yaşadığı korku dolu anları anlatan Osman İ., "Darp raporu aldık. Şikayetçi olup olayı mahkemeye taşıdık. Çok korkuyorum. Sürekli psikolojik ilaç kullanıyorum" dedi.