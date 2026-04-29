‘Boğazın kapalı kalması tehlike teşkil edecektir’

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının dünyanın farklı yerleri için de tehlikeli bir emsal teşkil edeceği konusunda uyardı. Brunei'de bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABGüneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Bakanlar Toplantısı'nın ikinci gününde basına açıklamalarda bulundu. Kallas, mevcut küresel ortamda hiçbir ülkenin tek başına hareket etmeyi göze alamayacağına işaret ederek, "Orta Doğu'da şu anda yaşananlar, bunu herkes için açıkça ortaya koymaktadır. İran savaşı 2 ayını doldurmuşken diplomatik çabalar henüz bir ilerleme sağlayamamıştır" değerlendirmesinde bulundu. Kallas, "Seyrüsefer serbestisi korunmalıdır. Aksi takdirde bu durum dünyanın başka bölgelerinde de tehlikeli bir emsal oluşturacaktır" uyarısını yaptı.