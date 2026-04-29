Elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu! Sedef'in davasında istenen ceza belli oldu

Polis ekiplerinin çalışmasında hayatını kaybeden kişinin Sedef Güler olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Fırat Baykara hazır bulundu, Yavuz Güngör ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ile çok sayıda izleyici de katıldı.





İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör'ün, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcılık ayrıca firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkındaki yakalama kararının ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

"KIZI TANIMAM" DEDİ

Sanık Fırat Baykara savunmasında, "Ben bir şey yapmadım. Ölümüyle ilgim yok. Kızı da tanımam. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Yavuz Güngör ise, "Kadın uyuşturucu kullandı ve öldü. Ben bir şey yapmadım. Cezaevine girmekten korktuğum için böyle davrandım. Saçının bir teline bile zarar vermedim" şeklinde konuştu.