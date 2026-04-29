İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? Şartları neler?

Kredi Sağlayıcılar: Ziraat Bankası , VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının ön planda olması bekleniyor.

Faiz Oranı: Kamuoyunda en çok dile getirilen oran %1,20 seviyeleri

Dar ve orta gelir grubuna yönelik planlanan paket kapsamında en çok konuşulan detaylar kredi maliyetleri ve vade seçenekleri oluyor:

VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?

Henüz resmi başvuru şartları açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulan ve olası görülen kriterler şu şekilde sıralanıyor:

İlk kez konut sahibi olacak olmak

Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak

Konut alınacak şehirde ikamet etme şartı

Gelir durumunun belirli bir seviyenin altında olması ve belgelendirilebilmesi

Hisseli mülkiyetlerde belirli oran sınırı getirilmesi

Bu şartların kesinleşmiş olmadığı, düzenleme netleştiğinde değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Kampanyanın temel hedef kitlesi, dar ve orta gelir grubunda yer alan ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar olarak öne çıkıyor.