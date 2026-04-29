İLK EVİM KONUT KREDİSİ 2026 | İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? Şartları neler?

"İlk Evim konut kredisi 2026'da uygulanacak mı?" sorusu, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle %1,20 faiz oranıyla sunulması beklenen konut kredisi, dar ve orta gelirli gruplar için daha erişilebilir ödeme koşullarıyla gündeme geliyor. 180 aya kadar uzayabilen vade seçenekleri de bu paketi cazip hale getiren unsurlar arasında gösteriliyor.
Orta Vadeli Program çerçevesinde değerlendirilen düşük faizli konut kredisi desteğinin, hem yeni konut satışlarını hem de ikinci el piyasayı canlandırması bekleniyor. Ancak 2026 yılına ilişkin bu uygulamanın kesin başlangıç tarihi ve başvuru şartları henüz netleşmiş değil. Gözler, resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen "İlk Evim Konut Kredisi" düzenlemesi, şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik değerlendirme sürecinde bulunuyor. Bankacılık sistemine entegrasyon ve yasal çerçevenin netleşmesinin ardından, başvurulara ilişkin resmi takvimin 2026 yılı içinde açıklanması bekleniyor.
VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?
Dar ve orta gelir grubuna yönelik planlanan paket kapsamında en çok konuşulan detaylar kredi maliyetleri ve vade seçenekleri oluyor:
Faiz Oranı: Kamuoyunda en çok dile getirilen oran %1,20 seviyeleri
Vade Süresi: 180 aya kadar (15 yıl) ödeme imkanı
Kredi Sağlayıcılar: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının ön planda olması bekleniyor.
ARANAN ŞARTLAR NE OLACAK?
Henüz resmi başvuru şartları açıklanmış değil. Ancak kulislerde konuşulan ve olası görülen kriterler şu şekilde sıralanıyor:
İlk kez konut sahibi olacak olmak
Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması
Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
Konut alınacak şehirde ikamet etme şartı
Gelir durumunun belirli bir seviyenin altında olması ve belgelendirilebilmesi
Hisseli mülkiyetlerde belirli oran sınırı getirilmesi
Bu şartların kesinleşmiş olmadığı, düzenleme netleştiğinde değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Kampanyanın temel hedef kitlesi, dar ve orta gelir grubunda yer alan ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar olarak öne çıkıyor.