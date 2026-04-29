İstanbul'da sokak ortasında kadını darbetmişti: Yakalandı

Olay saat 15.20 sıralarında Maltepe'de Çınar Mahallesi Yıldıray Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.
MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI
Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis, görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen şüpheli E.A., gözaltına alındı. E.A.'nın darbettiği kadının 4 yıllık kız arkadaşı T.B. olduğu ortaya çıktı.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen T.B.'nin şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' suçlarından 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.