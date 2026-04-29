Konyaspor–Fenerbahçe maçıyla bağlantı kurulmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındı. Görev değişikliğinin ardından sosyal medyada birçok hesap, bu gelişmeyi 21 Nisan'da oynanan Konyaspor– Fenerbahçe maçıyla ilişkilendirerek, Kuş'un Konyaspor'a destek amacıyla F-16 uçaklarıyla uçuş yaptığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı.

O akşam yapılan uçuşların "Gece görüş gözlüğü" eğitimi kapsamında planlı, programlı ve uzun süredir yapılan rutin eğitim uçuşları olduğu ortaya çıktı. Uçuşların yaklaşık 1 aydır devam ettiği, aynı saat dilimlerinde aynı eğitim konseptiyle devam ettiği öğrenildi. Konya'daki stadyumun Hava meydanına yaklaşık 3 deniz mili mesafede olduğu, standart yaklaşma ve çıkış hatlarının yakınında bulunması nedeniyle uçak seslerinin stadyumdan duyulduğu kaydedildi.

15 TEMMUZ SONRASI KORUMA EKİBİNİN BAŞINDA YER ALDI

Mete Kuş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağını koruyan hava koruma ekibinin başında yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a yaptığı uçuşta kendisine eşlik eden F-16'yı el sallayarak selamlamış ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

FETÖ'CÜ AKIN ÖZTÜRK İMZASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

2014 yerel seçimlerinin ardından terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da karakollara saldırı planı yaptığına dair istihbarat edinilmiş ve Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135. MAK Filo Komutanlığı'na, 55 karakolun güvenliğinin sağlanması için savunma planı yapılması talimatı verilmişti. Dönemin filo komutanı olan Albay Mete Kuş, emrindeki 13 personelle bölgeye gönderilmişti.