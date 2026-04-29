Maden işçilerinin eyleminde mutlu son

İçişleri Bakanlığı, 9 gündür eylemde olan maden işçileri ve işveren tarafıyla yapılan toplatının olumlu geçtiğini ve eylemin noktalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teriyle memlekete değer katan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar, kazasız ve bereketli bir çalışma hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür eylemde olan Doruk Madencilik işçileri ve işveren tarafıyla görüşme gerçekleştirildi. Toplantının ardından madenciler eylemlerini sonlandırdı. "Emekçilerimizin eylemi polislere çiçek vererek sonlandırması; milletimizin özünde taşıdığı saygı, vakar ve birlik ruhunun en güzel

tezahürlerinden biri olmuştur" diyen Bakan Çiftçi, paylaşımını "İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz." anlayışıyla; emeğin hakkını korumak, sosyal adaleti güçlendirmek ve her vatandaşımızın onurlu bir yaşam sürmesini teminat altına almak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sağduyunun hâkim olduğu bu sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum" sözleriyle noktaladı.