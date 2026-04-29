Netanyahu, 2 ay sonra hakim karşısına çıktı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında yeniden hakim karşısına çıktı. Bu davalar kapsamında 81. kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu. Netanyahu'nun, "İsrailli iş insanı Shaul Elovitch lehine milyonlarca dolarlık yasal düzenlemeleri onayladığı" suçlamasının ele alındığı 4000 numaralı davada ise sona yaklaşıldı. Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun medyayı yönlendirdiği iddialarını içeren ve "2000 davası" olarak bilinen, Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek ve yasa çıkarma vaadinde bulunduğu davada 4 ila 8 duruşma kaldı.