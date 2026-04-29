SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2026 | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 sağlık personeli alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru tarihi ve şartları, sağlık mezunu adayların en çok takip ettiği gündem başlıkları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açık kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği duyuruldu.

Yerleştirmelerin mülakatsız şekilde, tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olması adaylar arasındaki rekabeti artırırken; branş dağılımı, kadro detayları ve 4/B sözleşmeli personel statüsündeki haklara ilişkin ayrıntılar da merak ediliyor. Gözler şimdi başvuru sürecine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler ve kadro ile branş dağılımı belli oldu mu? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin takvim henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan kontenjan duyurusu, sürecin resmen başladığını gösteriyor.

Önceki yıllardaki alım süreçleri dikkate alındığında, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu genellikle Nisan veya Mayıs aylarında yayımladığı ve başvuru sürecinin bu dönemde başladığı öngörülüyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartlarına ilişkin resmi detaylar henüz açıklanmış değil. Ancak şartların, yayımlanacak ÖSYM tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor.

Genel olarak geçmiş alımlara bakıldığında adaylardan şu kriterler istenmesi bekleniyor:

KPSS ilgili puan türünden yeterli puanı almak

İlgili sağlık alanından mezun olmak

Başvurulacak kadro için gerekli eğitim şartını taşımak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık durumunun görev yapmaya uygun olması

Tüm detaylar, resmi kılavuz yayımlandığında kesinleşecek