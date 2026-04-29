SAHA İstanbul’dan 81 ile yayılan vizyon

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor aynı zamanda kendi geleceğini tasarlayan bir ülke kimliğine de bürünüyor. Bu dönüşümün en önemli merkezlerinden biri olan SAHA İstanbul, ortaya koyduğu vizyonla sadece bir sektör yapılanması değil, adeta milli teknoloji ekosisteminin kalbi haline gelmiş durumda. Bu büyük vizyonun öncülerinden biri olan Haluk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı daha ileri taşıyacak bir adımı daha kamuoyuna duyurdu: SAHA 2026 gelirleriyle Türkiye'nin 81 ilinde dron üretim ve eğitim merkezleri kurulacak. Bu açıklama, sıradan bir sanayi planı değil Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına doğru attığı stratejik bir imza olarak değerlendirilmelidir.

MİLLİ HAREKET

SAHA İstanbul, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Ancak bugün gelinen noktada bu yapı, klasik bir sanayi kümelenmesinin çok ötesine geçmiştir. Artık SAHA İstanbul, yerli üretimin koordinasyon merkezi, Ar-Ge ve inovasyonun yönlendiricisi, genç mühendislerin yetişme alanı, uluslararası savunma sanayi vitrini haline gelmiştir. Bu yönüyle bakıldığında SAHA İstanbul, Türkiye'nin milli teknoloji vizyonunun kurumsal omurgasıdır.

ÜRETİM HARİTASI

Haluk Bayraktar tarafından açıklanan 81 ilde dron üretim ve eğitim merkezi kurulması projesi, Türkiye'nin üretim anlayışında köklü bir değişimi temsil ediyor. Bu modelle birlikte hedeflenen şey çok nettir: Üretimi birkaç merkeze değil, ülkenin tamamına yaymak. Bu kapsamda her ilde kurulacak merkezler, dron üretim hatları, teknik eğitim sınıfları, uygulamalı mühendislik atölyeleri, yerli yazılım ve donanım geliştirme alanları olarak hizmet verecektir. Bu yapı sayesinde Türkiye, sadece tüketen değil her ilinde teknoloji üreten bir ülke modeline geçiş yapacaktır. BİR MÜHENDİSLİK AKLI

Haluk Bayraktar'ın ortaya koyduğu bu vizyon, yalnızca teknik bir plan değil, aynı zamanda güçlü bir milli irade manifestosudur. Onun liderliğinde şekillenen bu yaklaşım gençlere üretim alanı açmayı, Anadolu'nun tamamını teknolojiye dahil etmeyi, savunma sanayiinde sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflemektedir. Bu vizyon, Türkiye'nin "kendi göbeğini kendi kesen ülke" anlayışını daha ileri bir noktaya taşımaktadır.