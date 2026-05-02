Cehennem Necati operasyonu

İstanbul Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti, Necati Arabacı'nın liderliğini yaptığı suç örgütünün Almanya, Brezilya ve İspanya'daki uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR

Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya'da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya'da 890 kilogram kokain ve İspanya'da 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından dün sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

ALMANYA'DA 'HELLS ANGELS'A BİN 200 POLİSLE BASKIN

ALMANYA'NIN Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' motosiklet çetesine bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın çetenin ele başı olduğu ileri sürüldü.