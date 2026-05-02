Gazze’de çocukların açlıkla mücadelesi sürüyor

İSRAİL'İN bölgeye yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle 10 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmed Mesud es-Susi, yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ediyor. İsrail'in saldırıları ve bölgeye gelen yardımları kısıtlaması üzerine de Gazze'de çocuklar, açlıkla mücadele ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle 10 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmed Mesud es-Susi, yetersiz beslenme sorunuyla yaşamaya çalışıyor. İsrail saldırılarında babasını kaybeden Mesud, yetersiz beslenmenin yanı sıra zihinsel gelişim geriliği, konuşma güçlüğü ve epilepsi nöbetleri nedeniyle de acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyuyor. Gazze kentinde annesiyle derme çatma bir çadırda yaşayan Filistinli çocuk, gıda krizinin derinleştiği ve ilaç sıkıntısının yaşandığı bölgede zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor.