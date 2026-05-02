İran yeni teklifini Pakistan’a iletti

İRAN'IN savaşı sona erdirmek için ABD'ye sunulmak üzere yeni teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdiği bildirildi. ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkent İslamabad'da görülen ve bir sonuca varılamayan müzakereler sonrası belirsizlikler devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera'nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde İran'ın, dün Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi. Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı. İran, savaşın sona erdirilmesi için şartlarını içeren teklifi ABD'ye iletilmek üzere geçen hafta arabulucu ülke olan Pakistan'a iletmişti.