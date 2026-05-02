İsrail ordusu Suriye’ye havan topu ile saldırdı

İSRAİL ordusunun, Suriye'de Kuneytra ilinin orta kesimindeki Mantara Barajı çevresini havan toplarıyla hedef aldığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etmişti. Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.