Almina 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda, aynı okulun öğrencisi olduğu belirtilen İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

KANAMAYA BAĞLI ÖLÜM

Yaşanan saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. 5 tabanca ve 7 şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İsa Aras Mersinli'nin, olay yerinde sol baldırındaki kanamaya bağlı olarak öldüğü Adli Tıp raporuna yansıdı. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Almina Ağaoğlu, dün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu'nun ölüm haberi, ailesini gözyaşlarına boğdu

Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

ALMİNA Ağaoğlu'nun cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Almina Ağaoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Almina'nın sınıf arkadaşları, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Almina'nın musalla taşındaki tabutuna sarılan Gülden Ağaoğlu, "Cennet kuşum" diyerek tabutu okşayıp öptü. Tören boyunca metanetini korumaya çalışan Ağaoğlu, "Bayrak getirin kızıma. Kızım bayrağımızı çok severdi" diyerek görevlilerden Türk bayrağı istedi. Gülden Ağaoğlu daha sonra görevlilerle birlikte Türk bayrağını kızının tabutuna örttü, daha sonra da eşi Ahmet Miraç Ağaoğlu'na ve oğluna sarılıp tabutu okşadı.