Sanal şantaj çetesine darbe: 11 şüpheli cezaevinde

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktardıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.