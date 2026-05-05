19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 18 MAYIS'TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 19 MAYIS'TA ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2026 yılında Salı gününe denk gelirken, resmi tatil durumu ve 18 Mayıs'ın yarım gün olup olmayacağı merak ediliyor. Gençlik Haftası kapsamında yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak bayram öncesi, kamu kurumları, bankalar ve hastanelerin çalışma düzeni de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs resmi tatil mi 2026? 18 Mayıs okullar yarım gün mü, resmi kurumlar kapalı mı açık mı olacak? Detaylar…
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesindeki gün olan 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi tatil değildir.
Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 18 Mayıs'ta tüm kamu kurumları, okullar, bankalar ve özel sektör normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın aksine, 19 Mayıs öncesinde "yarım gün" uygulaması bulunmamaktadır.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Evet, 19 Mayıs Salı günü resmi tatildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 19 Mayıs günü tüm Türkiye'de tam gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır.
RESMİ KURUMLAR, BANKALAR VE ECZANELER KAPALI MI?
19 Mayıs Salı günü tam gün tatil olması sebebiyle çalışma düzeni şu şekilde olacaktır:
Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler kapalı olacak, ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.
Eczaneler: Sadece Nöbetçi Eczaneler açık olacaktır.
Bankalar ve Noterler: Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir. İşlemler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü yapılabilecektir.
PTT ve Kargo Firmaları: PTT şubeleri kapalı olurken, özel kargo firmaları kendi çalışma programlarına göre hizmet verebilmektedir.
19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Okullar ve Üniversiteler: 19 Mayıs Salı günü ders yapılmayacak, okullar kapalı olacaktır.
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 19 Mayıs 2026 tarihinde ulaşım müjdesi verildi. 19 Mayıs Salı günü;
Marmaray, Başkentray, İZBAN trenleri,
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı,
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, ücretsiz olarak hizmet verecektir. Belediye bünyesindeki otobüs, metro ve metrobüs hatlarının durumu ise ilgili belediyelerin alacağı kararlara göre netleşecektir.