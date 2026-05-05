19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 18 MAYIS'TA OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 19 MAYIS'TA ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK MI?

RESMİ KURUMLAR, BANKALAR VE ECZANELER KAPALI MI?

19 Mayıs Salı günü tam gün tatil olması sebebiyle çalışma düzeni şu şekilde olacaktır:

Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler kapalı olacak, ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.

Eczaneler: Sadece Nöbetçi Eczaneler açık olacaktır.

Bankalar ve Noterler: Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir. İşlemler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü yapılabilecektir.

PTT ve Kargo Firmaları: PTT şubeleri kapalı olurken, özel kargo firmaları kendi çalışma programlarına göre hizmet verebilmektedir.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar ve Üniversiteler: 19 Mayıs Salı günü ders yapılmayacak, okullar kapalı olacaktır.

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 19 Mayıs 2026 tarihinde ulaşım müjdesi verildi. 19 Mayıs Salı günü;

Marmaray, Başkentray, İZBAN trenleri,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı,

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, ücretsiz olarak hizmet verecektir. Belediye bünyesindeki otobüs, metro ve metrobüs hatlarının durumu ise ilgili belediyelerin alacağı kararlara göre netleşecektir.