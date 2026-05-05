20 soruda sosyal medya düzenlemesi! Denetimsiz dijital dönem sona erdi!

Dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, sanal dünyanın sunduğu sınırsız imkanlar kadar beraberinde getirdiği kontrolsüz riskler de modern toplumun en büyük sınavlarından biri haline gelmişti. Özellikle savunmasız durumdaki çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerikler ve dijital bağımlılık gibi tehditlerle karşı karşıya kalması, dijital mecraların sadece birer eğlence alanı değil, sıkı denetim gerektiren kamusal alanlar olduğunu bir kez daha kanıtladı.

KONTROL MEKANİZMASI

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi teknolojinin hızıyla hukukun koruyuculuğu arasındaki boşluğu kapatmak adına atılmış kritik bir adım niteliği taşıyor. Dijital ekosistemi ve sosyal ağ kullanım standartlarını baştan aşağı değiştiren bu yasal hamle, özellikle çocukların sanal dünyadaki güvenliğini bir devlet politikası haline getiriyor.

Artık sosyal medya platformları ve çevrim içi oyun mecraları için "denetimsiz özgürlük" dönemi sona ererken; yaş sınırından ebeveyn kontrol araçlarına, ağır idari para cezalarından bant daraltma yaptırımlarına kadar çok katmanlı bir kontrol mekanizması hayata geçiyor.

Yeni düzenleme, dijital dünyayı sadece bir eğlence alanı olmaktan çıkarıp hukuki sorumlulukların en üst düzeyde hissedildiği bir platforma dönüştürüyor.

Özellikle 15 yaş altındaki çocukların korunması ve gençlerin yaş gruplarına göre ayrıştırılmış içeriklere erişmesi zorunluluğu, platform işletmecilerini teknik altyapılarını yenilemeye zorlayacak. Ailelerin dijital denetim olanaklarını yasal güvence altına alan bu köklü değişiklik, Türkiye'nin siber güvenlik ve toplumsal koruma vizyonunun en somut adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. İşte yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen 20 soru ve cevapları...

1. Sosyal medyada yeni yaş sınırı nedir?

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformları için alt yaş sınırı 15 olarak belirlenmiştir.

2. 15 yaşından küçükler sosyal medya kullanabilecek mi?

Hayır. Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

3. 15-18 yaş arası çocuklar için uygulama nasıl olacak?

15 yaşını doldurmuş ancak reşit olmamış çocuklar için yaş grubuna uygun, zararlı içeriklerden arındırılmış "ayrıştırılmış hizmet" sunulacak.

4. Yaş doğrulaması nasıl yapılacak?

Platformlar, kullanıcıların yaşını teyit etmek için teknik altyapı ve doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacak.

5. Ebeveynler çocuklarını nasıl denetleyecek?

Sosyal medya ve oyun platformları, ebeveynlerin çocuklarının aktivitelerini izleyebileceği "ebeveyn denetim araçlarını" sunmakla yükümlü olacak.

6. Kurallara uymayan platformlarını ne bekliyor?

Öncelikle idari yaptırımlar uygulanacak. İhlal giderilmezse bant daraltma cezaları devreye girecek.

7. Bant daraltma cezası nedir ve nasıl uygulanacak?

Platformun internet trafiğinin kısıtlanmasıdır. Önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranında uygulanarak platformun kullanımı fiilen imkansız hale getirilebilecek.

8.Oyun platformları için para cezası ne kadar?

Yükümlülüklere uymayan oyun platformlarına 1 milyon TL'den başlayarak 30 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilebilecek.

9. Oyun platformlarına da bant daraltma gelecek mi?

Evet. Para cezasına rağmen uyum sağlanmazsa, oyun platformları için önce yüzde 30, sonra yüzde 50 oranında bant kısıtlaması uygulanacak.

OYUN DÜNYASI 10. Oyunlardaki yaş derecelendirmesi nasıl değişiyor?

Usulüne uygun derecelendirilmemiş oyunlar, en yüksek yaş kriterine (yetişkin içerik) göre derecelendirilerek yayına alınabilecek.

11. Çocuklar her oyuna erişebilecek mi?

Hayır. Çocukların yaşlarına uygun olmayan içerik barındıran oyunlara erişimi engellenecek.

12. Yabancı oyun şirketleri için Türkiye şartı nedir?

Günlük 100 binden fazla kullanıcıya ulaşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye'de resmi bir temsilci bulundurmak zorunda.

13. Vatandaşlar şikayetlerini nasıl iletecek?

Platformlar, kullanıcı başvurularına ve şikayetlerine hızlı ve etkin cevap verecek özel mekanizmalar kuracak.

14. Düzenlemenin temel amacı nedir?

Çocukları çevrim içi risklere, siber zorbalığa ve yaşlarına uygun olmayan içeriklere karşı korumak.

15. Ailelerin bu süreçteki rolü ne olacak?

Düzenleme, ailelerin dijital dünyadaki denetim imkanlarını yasayla güçlendiriyor; ebeveyn denetim araçları zorunlu hale geliyor.

16. Mevcut hesaplar ne olacak?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte platformların mevcut kullanıcı tabanında da yaş doğrulaması yapması bekleniyor.

UYGULAMA VE SÜREÇ 17. Bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

18. Türkiye'den erişilen tüm platformları kapsıyor mu?

Evet, Türkiye'den kullanıcı kabul eden yerli ve yabancı tüm sosyal ağ ve oyun sağlayıcıları bu kanun kapsamındadır.

19. İçerik filtrelemesi nasıl yapılacak?

15-18 yaş arası için sunulan hizmette, algoritmaların çocuklara yönelik riskli reklam, şiddet veya müstehcenlik içeren paylaşımları filtrelemesi gerekecek.

20. Temsilci bulundurmayan platformlara ne olacak?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve temsilci atamayan platformlar, en ağır yaptırım olan bant daraltma ile karşı karşıya kalacak.