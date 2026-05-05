7 ve üzeri deprem iddiasına yanıt geldi: Uzun süredir kırılmadı

Över, "Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklentisi doğru değil. Bölgede farklı bir risk bulunmamaktadır. Adana'nın güneyinde Karataş ile Osmaniye arasında uzanan Karataş-Osmaniye fayı var, bu fay uzun süredir büyük deprem üretmedi, burada bir deprem beklenmektedir, ancak zamanına ilişkin kesin bir tarih verilemez" dedi.

İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin yayılan deprem iddialarını değerlendirdi. Prof. Dr. Semir Över, bu paylaşımlarda özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde her an 7 ve üzeri büyüklükte deprem olacağı yönünde ifadeler yer aldığına işaret ederek, bunun gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyledi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin Çelikhan'dan Türkoğlu üzerinden Amik Ovası'na kadar uzanan hattı kırdığını ve bu kırılmanın Doğu Anadolu fay zonu üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Prof. Dr. Över, "Fay zonuna ilişkin geçmişte çok sayıda model geliştirildi. 1970'li yıllarda ortaya konulan bir modele göre fayın Türkoğlu'ndan itibaren İskenderun Körfezi'ne paralel şekilde Adana yönüne uzandığı öne sürüldü. Ancak bu, tek model değil" diye konuştu.