Düğmeye basıldı! O cihaz yasaklanıyor

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) koordinatörlüğünde yürütülen ve Hollanda , Almanya , Danimarka , Norveç ile İsveç 'in ortaklaşa hazırladığı devasa yasa tasarısı, görünüşte çok masum ve faydalı olan bu cihazların iç yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Sektör uzmanlarına göre, piyasaya çıktığı günden bu yana kapış kapış satılan bu fritözlerin fişi, Avrupa Birliği'nin hazırladığı geniş çaplı yeni regülasyon planları nedeniyle çok yakında kalıcı olarak çekilebilir.

"SONSUZ KİMYASALLAR" SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

Asıl sorunun kaynağı cihazın çalışma prensibi değil, sıcak hava fritözlerinin o çok sevdiğimiz "yanmaz, yapışmaz" ve "kolay temizlenir" özelliğini sağlayan özel kaplamaları. Bu kaplamaların üretiminde yoğun olarak kullanılan perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), bilim insanları tarafından uzun süredir "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyor.

Avrupa Birliği'nin kökten yasaklamak için düğmeye bastığı bu zehirli maddeler, ne doğada ne de insan vücudunda kolay kolay çözünmüyor; aksine yıllar boyunca yavaş yavaş birikiyor. Yapılan son güncel araştırmalar, vücutta biriken PFAS bileşiklerinin insanlarda ciddi hormonal dengesizliklere, bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve hatta bazı ölümcül kanser türlerine yol açabildiğini kanıtlıyor.

ETKİ ALANI SADECE MUTFAKLA SINIRLI DEĞİL

Elbette Avrupa Birliği'nin bu tarihi yasak hamlesinin hedefinde sadece evdeki fritözlerimiz bulunmuyor. Toplamda 10.000 farklı kimyasal bileşiği kapsayacağı belirtilen bu geniş çaplı yasak tasarısı; su geçirmez giysilerden akıllı cep telefonlarına, enerji üreten güneş panellerinden hastanelerdeki tıbbi cihazlara kadar çok büyük bir sanayi ağını kökünden sarsacak.

Ancak günlük hayatımızda gıdayla ve yüksek ısıyla doğrudan temas ettiği için en büyük paniği haklı olarak sıcak hava fritözü kullanıcıları yaşıyor. Bu kararın ardından, dünya çapındaki dev üreticilerin mevcut kimyasalları kullanmayı acilen bırakıp yepyeni, doğa dostu ve insan sağlığına zararsız kaplama teknolojileri bulmaları şart koşulacak.