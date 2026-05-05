Hıdırellez geleneği yüzlerce yıllık ritüellerle yaşatılıyor

BAHARIN habercisi kabul edilen Hıdırellez, geniş bir coğrafyada yüzyıllardır süregelen geleneklerle kutlanıyor. 6 Mayıs, Anadolu ve komşu coğrafyalarda bolluk, bereket ve dayanışmanın simgesi kabul ediliyor. Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak çalışmasıyla "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne dahil edilen Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayan ritüellerle gelecek kuşaklara aktarılıyor.

'KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİYOR'

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alimcan İnayet, Hıdırellez'in Türk dünyasının ortak değerlerinden biri olduğunu, sosyal dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirdiğini ifade etti. Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan bu bayramın Türkiye'den Balkanlar'a, Azerbaycan'dan Irak ve Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla yaşatıldığını belirten İnayet, Hıdırellez'in halk dilinde Hızır ve İlyas isimlerinin birleşmesiyle oluştuğunu, inanca göre bu iki ismin 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının altında buluştuklarını anlattı.