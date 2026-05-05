Hıdırellez kaç gün sürecek? | HIDIRELLEZ'İN SÜRESİ

Son günlerde, "Hıdırellez kaç gün sürecek?" sorusu en çok merek edilenler arasında...
HIDIRELLEZ 2026 YILINDA NE ZAMAN OLACAK?
Hıdırellez 5 Mayıs 2026 Salı akşamı başlayacak.
HIDIRELLEZ GECESİ HANGİ RİTÜELLER YAPILIR?
Dilek ritüeli: Dilek tutmak isteyenler, gül ağacının altına dileklerini bırakır. Bazıları dileğini kağıda yazarken bazıları ise hayalini çizerek ifade eder.
Ateş üzerinden atlama: Yakılan ateşin üzerinden atlanarak kötü şansın ve hastalıkların geride bırakıldığına inanılır.
Doğada kutlama: Aileler ve arkadaş grupları yeşil alanlarda bir araya gelerek piknik yapar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenir.
Kısmet açma adetleri: Genç kızlar arasında yaygın olan bu gelenekte yüzük, küpe gibi eşyalar su dolu bir kaba bırakılır ve maniler eşliğinde talih ritüelleri yapılır.
HIDIRELLEZ 2026 KAÇ GÜN SÜRECEK?
Hıdırellez 5 Mayıs 2026 Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ikindi vaktine kadar devam edecek.