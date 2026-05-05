Hıdırellez kaç gün sürecek? | HIDIRELLEZ'İN SÜRESİ

HIDIRELLEZ GECESİ HANGİ RİTÜELLER YAPILIR?

Dilek ritüeli: Dilek tutmak isteyenler, gül ağacının altına dileklerini bırakır. Bazıları dileğini kağıda yazarken bazıları ise hayalini çizerek ifade eder.

Ateş üzerinden atlama: Yakılan ateşin üzerinden atlanarak kötü şansın ve hastalıkların geride bırakıldığına inanılır.

Doğada kutlama: Aileler ve arkadaş grupları yeşil alanlarda bir araya gelerek piknik yapar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenir.

Kısmet açma adetleri: Genç kızlar arasında yaygın olan bu gelenekte yüzük, küpe gibi eşyalar su dolu bir kaba bırakılır ve maniler eşliğinde talih ritüelleri yapılır.