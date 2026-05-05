iPhone'lara zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Apple, Türkiye'deki ürün fiyatlarına zam yaptı. Şirketin resmi satış kanallarında gerçekleştirilen son güncelleme ile birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Yeni fiyat düzenlemesi, Apple ürünlerinin Türkiye'deki satış etiketlerine doğrudan yansırken, özellikle iPhone 17 serisi kullanıcıların dikkatini çekiyor.
İPHONE 17E MODELİNE 5 BİN TL'Yİ AŞAN ZAM
Yapılan güncellemeyle birlikte serinin giriş seviyesi modeli olan iPhone 17e'nin fiyatı 54 bin 999 TL'den 59 bin 999 TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte model, Türkiye pazarında yeni fiyat etiketine geçmiş oldu.
STANDART İPHONE 17 MODELİNDE 7 BİN TL ARTIŞ
Tüketicilerin en çok tercih ettiği standart iPhone 17 modelinde ise yaklaşık 7 bin TL'lik bir fiyat artışı dikkat çekti. Zam öncesinde 77 bin 999 TL'den satışa sunulan modelin yeni başlangıç fiyatı 84 bin 999 TL olarak güncellendi.