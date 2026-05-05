Kadim imparatorluklardan devrime: İran’ın tarihi

İran coğrafyasındaki ilk büyük siyasi yapılanmalar, MÖ 1. binyılda Medler ile başladı. Ardından II. Kiros'un kurduğu Ahameniş İmparatorluğu, tarihin ilk büyük çok uluslu imparatorluklarından biri haline geldi. Bu imparatorluk, Anadolu'dan Hindistan'a kadar geniş bir alanı kontrol etti. MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yıkmasıyla bölge Helenistik etkiye girdi. Daha sonra Partlar ve Sasaniler İran'da yeniden güçlü devletler kurarak Pers kimliğini sürdürdü.
İSLAM FETİHLERİ VE DÖNÜŞÜM
7. yüzyılda Arap ordularının bölgeyi fethetmesi, İran tarihinde bir kırılma noktası oldu. Sasani İmparatorluğu yıkıldı ve İran hızla İslam dünyasının parçası haline geldi. Bu süreçte Zerdüştlük gerilerken, İslam kültürü İran toplumuna yerleşti. Buna rağmen İran, dilini ve kültürel kimliğini koruyarak İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. İran, Orta Çağ boyunca Türk ve Moğol istilalarına sahne oldu. 13. yüzyıldaki Moğol istilası, bölge için büyük bir yıkım anlamına geldi. Ancak bu süreç, İran'ın kültürel sürekliliğini ortadan kaldırmadı; aksine yeni sentezler ortaya çıktı. Bu dönem, İran'ın siyasi olarak parçalı ama kültürel olarak etkili olduğu bir zaman dilimi olarak öne çıktı.
YENİDEN DOĞUŞUN HİKAYESİ
1501'de Safevî Devleti'nin kurulmasıyla İran yeniden merkezi bir güç haline geldi. Safevîler, Şiiliği resmi mezhep ilan ederek ülkenin dini kimliğini köklü biçimde değiştirdi. Bu gelişme, modern İran'ın en belirleyici özelliklerinden biri oldu. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ile uzun süren rekabetin de başlangıcıydı. 19. yüzyılda İran, Rusya ve İngiltere'nin nüfuz mücadelesine sahne oldu. Bu süreçte toprak kayıpları yaşandı ve ülke ekonomik olarak dışa bağımlı hale geldi. 1906'da gerçekleşen Meşrutiyet Devrimi ile anayasal yönetime geçildi. 1908'de petrolün keşfi ise İran'ı küresel güçlerin odağı haline getirdi. 1953 yılında Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesi, İran tarihinde kritik bir dönüm noktası oldu. Batı destekli bu darbe sonrası Şah yönetimi güç kazandı ve ülke hızla modernleşme politikalarına yöneldi. Ancak bu süreç, aynı zamanda otoriterleşme ve toplumsal huzursuzlukları da beraberinde getirdi.
1979 DEVRİMİ: REJİM DEĞİŞTİ
1979'da gerçekleşen İran Devrimi, monarşiyi sona erdirerek ülkeyi İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürdü. Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan yeni rejim, İran'ın siyasi ve toplumsal yapısını kökten değiştirdi. Aynı yıl yaşanan rehine krizi ve ardından gelen gelişmeler, İran'ın Batı ile ilişkilerinde uzun süreli bir gerilimin başlangıcı oldu. 1980-1988 İran-Irak Savaşı, ülkenin yakın tarihinde derin izler bıraktı. Savaşın ardından İran, hem içerde yeniden yapılanma sürecine girdi hem de bölgesel bir güç olarak öne çıktı. Bugün İran, nükleer programı, bölgesel politikaları ve iç siyasi yapısıyla uluslararası sistemde tartışmalı ama etkili bir ülke olmayı sürdürüyor. İran tarihi, aslında kesintilerden çok sürekliliklerle okunmalıdır. İmparatorluklardan devrimlere uzanan bu uzun hikaye, bir medeniyetin dönüşümünü yansıtıyor. Tarihindeki en belirgin kırılmalardan birini yaşayan İran, bir yandan bölgesel nüfuzunu sürdürmeye çalışan bir aktör, diğer yandan uluslararası sistemle gerilim yaşayan bir ülke. ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası ağırlaşan yaptırımlar, İran ekonomisini derin bir krize sürükledi. Yüksek enflasyon, işsizlik ve enerji sorunları ülke içinde baskıyı artırırken, reform kapasitesi de sınırlanmış durumda. Buna paralel olarak İsrail ile artan gerilim ve bölgedeki çatışmalar, İran'ın dış politikasını daha güvenlik merkezli bir çizgiye itiyor. 2025 sonrası süreçte ülkenin, diplomatik denge arayışından ziyade "güvenlik öncelikli" bir stratejiye yöneldiği değerlendiriliyor. Tüm bu gelişmeler, İran'ı paradoksal bir noktaya taşıyor. Bölgesel etkisi devam eden ama küresel sistemde giderek yalnızlaşan bir güç. Uzmanlara göre Tahran yönetimi, bir yandan yaptırımlar ve dış baskılarla mücadele ederken diğer yandan bu yalnızlığı dengelemek için bölgesel hamlelerini sürdürüyor. Ancak bu denge giderek daha kırılgan hale geliyor.
TARİHSEL HAFIZA
İran'ın ambargolar, savaşlar ve lider kayıpları karşısında sergilediği bu sarsılmaz direnç, bir devlet aklıyla toplumsal inancın iç içe geçmesinden kaynaklanıyor. Bu duruşun en temel sütunu, İranlıların kendilerini sadece bir ulus değil, kesintisiz bir medeniyetin varisi olarak görmeleridir. Antik Pers imparatorluklarından bugüne taşınan bu güçlü kimlik bilinci, dışarıdan gelen her türlü baskıyı geçici birer "fetret devri" olarak algılamalarını sağlıyor. Bu tarihsel gurura, Şiilik inancının getirdiği "mazlumun zalime karşı direnişi" doktrini eşlik eder. Kerbela sembolizmi üzerinden şekillenen bu inanç yapısı, ekonomik zorlukları ve baskıları basit birer talihsizlik değil, hak yolunda verilmesi gereken kutsal bir sınav olarak anlamlandırır. Dolayısıyla direnmek, sadece siyasi bir tavır değil, aynı zamanda dini bir görev ve onur meselesidir.
SAVAŞ TRAVMALARI
Yakın tarihte yaşanan 1953 darbesi ve 1980'lerdeki sekiz yıllık İran-Irak Savaşı gibi travmalar da bu direnci perçinleyen unsurlardır. Batı'nın müdahalelerine karşı duyulan tarihsel güvensizlik, toplumda "kendi kendine yetme" ve yabancıya boyun eğmeme arzusunu bir varoluş mücadelesine dönüştürmüştür. Özellikle sekiz yıl süren savaş boyunca dünyanın geri kalanından izole edilmelerine rağmen ayakta kalmaları, toplumsal hafızada "tek başımıza kalsak da yıkılmayız" inancını kökleştirmiştir. İran'ın bu dayanıklılığı kadim devlet geleneğinden gelen stratejik sabrın, dini motiflerle süslenmiş bir direniş kültürünün ve dış baskılarla harmanlanmış bir bağımsızlık tutkusunun doğal bir sonucudur. Devlet aklı, dışarıdaki kuşatmayı içeride bir kenetlenme aracına dönüştürmeyi bu sayede başarabiliyor.