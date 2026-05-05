Kadim imparatorluklardan devrime: İran’ın tarihi

İ ran coğrafyasındaki ilk büyük siyasi yapılanmalar, MÖ 1. binyılda Medler ile başladı. Ardından II. Kiros'un kurduğu Ahameniş İmparatorluğu, tarihin ilk büyük çok uluslu imparatorluklarından biri haline geldi. Bu imparatorluk, Anadolu 'dan Hindistan 'a kadar geniş bir alanı kontrol etti. MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu yıkmasıyla bölge Helenistik etkiye girdi. Daha sonra Partlar ve Sasaniler İran'da yeniden güçlü devletler kurarak Pers kimliğini sürdürdü.

İSLAM FETİHLERİ VE DÖNÜŞÜM

7. yüzyılda Arap ordularının bölgeyi fethetmesi, İran tarihinde bir kırılma noktası oldu. Sasani İmparatorluğu yıkıldı ve İran hızla İslam dünyasının parçası haline geldi. Bu süreçte Zerdüştlük gerilerken, İslam kültürü İran toplumuna yerleşti. Buna rağmen İran, dilini ve kültürel kimliğini koruyarak İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. İran, Orta Çağ boyunca Türk ve Moğol istilalarına sahne oldu. 13. yüzyıldaki Moğol istilası, bölge için büyük bir yıkım anlamına geldi. Ancak bu süreç, İran'ın kültürel sürekliliğini ortadan kaldırmadı; aksine yeni sentezler ortaya çıktı. Bu dönem, İran'ın siyasi olarak parçalı ama kültürel olarak etkili olduğu bir zaman dilimi olarak öne çıktı.

YENİDEN DOĞUŞUN HİKAYESİ

1501'de Safevî Devleti'nin kurulmasıyla İran yeniden merkezi bir güç haline geldi. Safevîler, Şiiliği resmi mezhep ilan ederek ülkenin dini kimliğini köklü biçimde değiştirdi. Bu gelişme, modern İran'ın en belirleyici özelliklerinden biri oldu. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu ile uzun süren rekabetin de başlangıcıydı. 19. yüzyılda İran, Rusya ve İngiltere'nin nüfuz mücadelesine sahne oldu. Bu süreçte toprak kayıpları yaşandı ve ülke ekonomik olarak dışa bağımlı hale geldi. 1906'da gerçekleşen Meşrutiyet Devrimi ile anayasal yönetime geçildi. 1908'de petrolün keşfi ise İran'ı küresel güçlerin odağı haline getirdi. 1953 yılında Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesi, İran tarihinde kritik bir dönüm noktası oldu. Batı destekli bu darbe sonrası Şah yönetimi güç kazandı ve ülke hızla modernleşme politikalarına yöneldi. Ancak bu süreç, aynı zamanda otoriterleşme ve toplumsal huzursuzlukları da beraberinde getirdi.