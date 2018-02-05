Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: O isim hakkında tahliye kararı!

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir süredir cezaevinde bulunan türkücü İzzet Yıldızhan, avukatlarının itirazı ve dosyadaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Mahkeme heyeti sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını ve Yıldızhan'ın tutuksuz yargılanmasını kararlaştırırdı.

Cinayet dosyası kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından duruşma günü de netleşti. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, 22 Haziran'da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.