Kurumsal hayatı bırakıp karavanda yaşamaya başladılar

KURUMSAL iş dünyasının yoğun temposundan bunalan Elif ile Bülent Ovacıkaşı çifti, tüm eşyalarını satıp 4 yaşındaki kızlarıyla karavanda yaşamaya başlayarak Türkiye turuna çıktı. Gıda teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Elif Ovacıkaşı ile kurumsal bir şirkette görev yapan Bülent Ovacıkaşı, şehir ve iş hayatının stresinden sıkılarak radikal bir karar aldı. Ovacıkaşı çifti, tüm ev eşyalarını satarak 3 metrelik çekme karavana yerleşti.

GEZMEK DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR

YAKLAŞIK 6 ay önce İstanbul Silivri'den yola çıkan çift, yanlarına 4 yaşındaki kızları İdil ve "Latte" isimli köpeklerini de alarak tam zamanlı karavan yaşamına geçiş yaptı. Çanakkale ve Muğla rotasının ardından Antalya'nın Kumluca ilçesine ulaşan aile, günlerini doğayla iç içe geçiriyor. Ege kıyılarına doğru yola devam ederek yaklaşık 2 yıl daha Türkiye turunu sürdürmeyi planlayan aile, bu süreçte yerleşebilecekleri huzurlu bir kasaba bulmayı hedefliyor. Ovacıkaşı, "Bizi çalışmak ve ev hayatı çok fazla sıktı. Gezmek bizi daha çok mutlu ediyordu. Bu yüzden 3 metrelik bu karavanda yaşamaya başladık. İki yetişkin, bir çocuk ve köpeklerimizle dar bir alanda yaşamak zaman zaman zorlasa da sunduğu özgürlük paha biçilemez" dedi.