Milli sporcu yaralı deniz kaplumbağasını kurtardı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta antrenman dalışı yapan zıpkınla balık avı milli sporcusu Fahrihan Uysal, boynuna takılan olta iğnesi nedeniyle yüzeye çıkamayan ve nefes almakta güçlük çeken deniz kaplumbağasını kurtardı. Milli sporcunun kaplumbağayı kurtardığı anlar su altı kamerasına yansıdı. Zıpkınla balık avı milli sporcusu Fahrihan Uysal, Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nin yaklaşık 1200 metre açıkta antrenman için dalış yaptığı sırada, bir deniz kaplumbağasının su yüzeyine çıkamadığını fark etti. Yanına gittiğinde kaplumbağanın sağ yüzgeciyle boynu arasındaki noktaya saplanan olta iğnesi ve ucundaki ağırlık nedeniyle yüzeye çıkamadığını, bu yüzden nefes almakta güçlük çektiğini gören Uysal, duruma müdahale etti. Bir yandan nefes alabilmesi için kaplumbağayı su yüzeyine çıkarmaya çalışan Uysal, diğer yandan olta iğnesini çıkarmak için uğraştı. Uzun uğraşlarına rağmen iğneyi çıkaramayan Uysal, çareyi misinayı kesip kaplumbağayı kurtarmakta buldu. Kaplumbağa daha sonra yüzerek uzaklaştı. Fahrihan Uysal kaplumbağayı kurtarma anlarını sanal medya hesabından paylaştı.