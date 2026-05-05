Türkiye'nin barajları doldu taştı: İşte 6 büyükşehirde son durum

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1 Ekim 2025-4 Mayıs 2026 dönemini kapsayan verilerine göre; Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 32,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 72,3 arttı.

Barajlardaki toplam aktif su miktarı da yükselerek 67,1 milyar metreküpe ulaştı. Geçen yıl aynı tarihte bu miktar 49,7 milyar metreküp seviyesindeydi. İçme suyu amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 66,5 olarak kaydedilirken, aktif su miktarı 14,9 milyar metreküp oldu. 4 Mayıs 2026 itibarıyla barajlardaki aktif doluluk oranı yüzde 70,9 olarak ölçüldü.

6 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM NE?

6 büyük ilin içme suyu barajlarındaki doluluk oranları da farklılık gösterdi. Buna göre; İstanbul'da doluluk oranı yüzde 71,6, Ankara'da yüzde 32,8, İzmir'de yüzde 47,3, Bursa'da yüzde 82, Antalya'da yüzde 76,7, Muğla'da ise yüzde 97,4 olarak ölçüldü. Barajlardaki mevcut su miktarına göre; bazı illerde yüzlerce günlük içme suyu rezervi bulunduğu belirtildi.

Başkent Ankara'daki barajlarda mevcutta 332 ila 489 gün arasında içme suyu bulunuyor. İstanbul'da bu süre 195 ila 246 gün olarak hesaplandı. İzmir'de baraj rezervleri 534 ila 587 gün yetecek seviyedeyken, Bursa'da 346 ila 371 gün arasında su bulunduğu tespit edildi. Antalya'da mevcut suyun 147 ila 240 gün arasında yeterli olacağı öngörülürken, Muğla'da ise 590 ila 641 gün ile en yüksek su rezervine sahip iller arasında yer aldı.